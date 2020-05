Zehn Wochen hatte Sebastian Kurz (VP) Wien nicht verlassen. Heute wird der Kanzler in Linz an der Landeshauptleute-Konferenz teilnehmen; der erste "Auswärtstermin" am Mittwoch im Vorarlberger Kleinwalsertal brachte ihm heftige Kritik in sozialen Medien und von der Opposition ein. Kurz halte die eigenen Regeln gegen das Coronavirus wie Abstandhalten nicht ein, so die Parteien.