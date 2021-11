KUK-Spezialisten warnen: Lage bleibt bis "weit über Weihnachten" gespannt

"Die Corona-Impfung ist nobelpreiswürdig. Es ist kolossal, was hier geleistet worden ist", sagte Clemens Schmitt, Vorstand der Universitätsklinik für Hämatologie und Onkologie am Linzer Kepler-Universitätsklinikum (KUK), gestern zu Beginn des Covid-19-Symposiums, das er gemeinsam mit Bernd Lamprecht, Vorstand der Universitätsklinik für Lungenheilkunde am KUK, initiiert hat.