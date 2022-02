Kreide und Attacken: VP legt sich ihre Taktik für den U-Ausschuss zurecht

Andreas Hanger bezeichnet sich als "waschechter" Mostviertler und ist stolz darauf. 1968 kam er im Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs zur Welt, aufgewachsen ist er im elterlichen Sägewerk. Er maturierte an der "Sägerschule" (HTL für Holzwirtschaft) in Kuchl (Salzburg), später arbeitete er in großen niederösterreichischen Betrieben, etwa beim Büromöbelhersteller Bene.