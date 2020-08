Seit Tagen hatte das Kanzleramt Voraus-Meldungen lanciert, am Freitag war es so weit: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hielt am Ballhausplatz seine Rede zur Lage der Nation. Sozial- und Wirtschaftsfragen standen im Mittelpunkt. Der Regierungschef versprach das wirtschaftliche Comeback Österreichs im kommenden Jahr. Wegen der Corona-Folgen werde das Land rund sieben Prozent seiner Wirtschaftskraft einbüßen – "aber wir können uns sicher sein, nächstes Jahr kehrt das Wachstum