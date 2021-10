Kalliauer tritt ab: "Es hat mir immer mehr Spaß gemacht"

LINZ. So lange wie Johann Kalliauer war niemand Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK): Nach 18 Jahren wird er Ende November seine Funktion zurücklegen. Das gab der 68-Jährige am Montag bekannt. Er wird ein Jahr länger im Amt gewesen sein als Fritz Freyschlag (1982 bis 1999).

Die Wahl des Nachfolgers oder der Nachfolgerin von Kalliauer erfolgt bei der AK-Vollversammlung in Linz, die für 23./24. oder 24./25. November angesetzt wird. Wer neuer Chef wird, müsse sich "die neue Truppe ausmachen", sagte Kalliauer. Er wolle "nicht Oberlehrer spielen". Die Gremien beraten in den nächsten Tagen.

Dass Kalliauer zur Mitte der aktuellen Periode abtritt, hatten die OÖN schon vor eineinhalb Jahren berichtet. Der Noch-Präsident und die großen Gewerkschaften hatten sich auf eine Art Halbzeitlösung geeinigt. Gestern informierte er die Gremien der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG), die anderen Fraktionen und Mitarbeiter über seine endgültige Entscheidung. Heute beschließt der AK-Vorstand die Tagesordnung für die Vollversammlung. Kalliauer betonte gestern, dass er schon vor der AK-Wahl 2019 abtreten hätte wollen. Aber die Politik der damals türkis-blauen Bundesregierung habe ihn und die FSG-Gremien dazu bewogen, länger zu bleiben.

"Und in jüngster Zeit habe ich gemerkt, dass es mir immer mehr Spaß macht – vor allem im letzten Jahr", sagte Kalliauer mit Verweis auf die Einrichtung der Corona-Stiftung mit Wirtschaftskammer, Land und AMS oder die "Future Days" zum Thema Digitalisierung: "Das birgt natürlich die Gefahr, dass man den richtigen Zeitpunkt für den Abgang übersieht." Das Haus sei gut aufgestellt, also übergebe er nun auch die politische Führung in jüngere Hände.

Aufsichtsratsvorsitz bei BBRZ

Kalliauer wolle nicht mehr politisch tätig sein, sondern Garten, Kochen, Wandern, Radfahren genießen. Den Landesvorsitz des ÖGB wird er Ende Jänner/Anfang Februar abgeben. Er rät dazu, dass weiter eine Person AK und ÖGB führt. Einen "Karrieresprung" hat Kalliauer trotzdem noch vor sich. Um den Jahreswechsel wird er im Aufsichtsrat der BBRZ-Gruppe vom stv. Chef zum Vorsitzenden.

Die Reaktionen auf seinen Abgang waren wohlwollend – auch von der Wirtschaftskammer (WK), mit der Kalliauer über Jahre ein zerrüttetes Verhältnis hatte, das sich zuletzt aber besserte. WK-Präsidentin Doris Hummer: "Vor allem freut es mich, dass die Sozialpartnerschaft in Oberösterreich gerade heuer stark an Schwung gewonnen und auch wieder zum Stil zurückgefunden hat", der von gegenseitigem Respekt getragen sei.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) sagte, dass "wir zwar nicht immer die gleichen Ansichten, aber immer die gleiche Sicht auf das Wichtigste hatten: unser Bundesland und Arbeitsplätze". ÖAAB-Landesobfrau Christine Haberlander hob hervor, dass sich Kalliauer "in der stetigen Weiterentwicklung der Beratungs- und Unterstützungsangebote verdient gemacht" habe. SP-Landeschefin Birgit Gerstorfer: "Gerade in den vergangenen Monaten war es ein Verdienst des scheidenden AK-Präsidenten, dass trotz der Gesundheits- und Wirtschaftskrise viele Menschen ihre Arbeit behalten konnten." (az)