Am längsten im Amt ist Georg Dornauer. Der Tiroler wurde 2018 zum SP-Landesparteichef gewählt. Es folgten David Egger (2020) in Salzburg, Michael Lindner (2022) in Oberösterreich – und als Letzter in der Runde Sven Hergovich im Jänner 2023 als neuer SP-Landesparteichef in Niederösterreich.