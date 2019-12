Mit seiner SPÖ und dem Bild, das sie abgibt, geht der ehemalige EU-Abgeordnete, Volkshilfe-Präsident und Uni-Professor Josef Weidenholzer hart ins Gericht. OÖNachrichten: Wie geht es Ihnen, wenn Sie sich die aktuelle Lage Ihrer Partei ansehen? Josef Weidenholzer: Der jetzige Zustand ist schwierig, fast dramatisch. Von den Voraussetzungen her dürfte die Partei seit Ibiza eigentlich keine Probleme haben. Aber etwas ist ins Rutschen geraten. In ganz Europa, aber vor allem auch in der