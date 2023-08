"Jetzt reden wieder alle darüber, ob der Ex-Kanzler ein Lügner war"

Am 18. Oktober startet der Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Dem ehemaligen VP-Obmann wird Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss vorgeworfen. Vor den Parlamentariern gab er damals an, in die Bestellung von Thomas Schmid zum ÖBAG-Chef nur "eingebunden im Sinne von informiert gewesen" zu sein. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sieht es anders: Dies sei tatsachenwidrig, Kurz habe wissentlich die Unwahrheit gesagt.