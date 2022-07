"Jetzt geht’s los": Strompreisbremse und andere Krisenpläne der Regierung

Heute vor genau einem Jahr traf sich die Regierung zum Sommerministerrat in Reichenau an der Rax. Der VP-Kanzler hieß damals noch Sebastian Kurz und der gemeinsame Spaziergang durch den Schlosspark mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) musste auch als Harmoniebeweis der Koalition herhalten, in der sich kurz zuvor ein Geplänkel über Individualverkehr versus Öffis hochgeschaukelt hatte.