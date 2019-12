Justizminister Clemens Jabloner spricht im Interview mit den OÖNachrichten über die Limitationen einer Übergangsregierung, die Mängel der Justiz und seine Lebensplanung. OÖNachrichten: Bald endet Ihre Amtszeit. Die Beamtenregierung kommt in der Bevölkerung gut an. Ein gelungenes Experiment? Clemens Jabloner: Ich denke schon, die Bundesverfassung baut für solche Fälle vor. Es war im Frühsommer in der überhitzten Stimmung eine gewisse Erleichterung. Da war es gut, dass Leute gekommen sind, die