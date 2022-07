Integrationskonferenz: Raab sieht "Herkulesaufgabe"

Auf Einladung von Integrationsministerin Susanne Raab (VP) kamen am Donnerstag 25 Minister, Staatssekretäre und Beamte in Wien zur Europäischen Integrationskonferenz zusammen. Aktuell befinde sich die Gesellschaft in einer schwierigen Situation, sagte Susanne Raab. Im Hinblick auf die steigenden Asylzahlen sei die Integration eine "unglaubliche Herkulesaufgabe".

"Wir sehen noch eine sehr, sehr hohe Solidarität, Akzeptanz und Unterstützung" in der österreichischen Bevölkerung, erklärte Raab. Gleichzeitig räumte die Ministerin ein, dass das Bereitstellen von privaten Unterkünften für die ukrainischen Vertriebenen "womöglich ein Ablaufdatum hat". Man werde daher mehr auf öffentliche Quartiere setzen müssen. Mehr dazu im Video:

Unterschiedliche Angaben

Derzeit sind nach Angaben Raabs rund 80.000 Vertriebene aus der Ukraine in Österreich registriert. Das Innenministerium sprach in seiner aktuellen Asylstatistik hingegen von rund 65.000 Ukrainern.

30 Prozent der ukrainischen Vertriebenen äußerten laut Raab konkret den Wunsch, in den nächsten Wochen in ihr Heimatland zurückkehren zu wollen. Das hohe Qualifikationsniveau und "der große Wunsch", sich zu integrieren, stimmten die Ministerin "optimistisch". Dadurch, dass hauptsächlich Kinder und Frauen nach Österreich kämen, brauche es für die Integration allerdings "spezielle Maßnahmen".

Die meisten anderen Flüchtlinge, die nach Österreich kommen, sind Männer, das zeigt die aktuelle Asylstatistik des Innenministeriums: Von den 31.050 Anträgen wurden nur 2015 von Frauen gestellt. Die meisten Antragsteller waren Männer aus Afghanistan und Syrien. Nicht in dieser Asylstatistik enthalten sind die Kriegsvertriebenen aus der Ukraine. Denn sie fallen unter die EU-Richtlinie "Temporärer Schutz".

Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 10.867 Asylanträge, das ergibt eine Steigerung von mehr als 185 Prozent. Im gesamten Vorjahr haben 40.000 Menschen einen Asylantrag gestellt.

Neben Afghanen und Syrern stellten Tunesier, Pakistaner und Inder die meisten Anträge. Die letzteren drei gelten allerdings als sichere Herkunftsstaaten, die Bleibewahrscheinlichkeit für Flüchtlinge sei daher mehr als gering.

"Die Situation im Asylbereich eskaliert weiter", sagte FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer. Das Innenministerium unternehme nichts, derweil seien die Zahlen ein Auftrag für ein sofortiges Handeln. "Das Asylrecht muss für Fremde, die durch sichere Drittstaaten nach Österreich einreisen, ausgesetzt werden", forderte er.