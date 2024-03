Ines Vukajlovic: "Blöd angeredet werden, das kenne ich"

OÖNachrichten: Sie gehen als Listendritte für die Grünen in die EU-Wahl. Wollten Sie immer schon in die EU-Politik? Ines Vukajlovic: Für mich hat Europa immer schon eine große Rolle gespielt. Egal, ob Klimakrise oder Migration, für mich war klar, dass die großen Hebel auf europäischer Ebene bewegt werden und dass ich mich dort einbringen will, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Der grünen EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling ist ein Hoppala passiert, als sie jüngst meinte, Norwegen sei