31 Prozent der Befragten in Oberösterreich und Salzburg wollen sich nicht oder eher nicht gegen Corona impfen lassen. Das hat eine Umfrage des Gallup-Instituts ergeben. Im Bundesschnitt sind es 22 Prozent. Die Skepsis ist in Oberösterreich also besonders hoch. Zwar sei dies nicht eindeutig nachzuvollziehen, erklärt Gallup-Chefin Andrea Fronaschütz. Denn bei der Studie zu Impfpflicht (die OÖN berichteten) und Impfbereitschaft wurden bundesweit 1000 Personen befragt – und um auch regional