In der fünften Schulstufe ein Laptop für jeden Schüler

Die Regierung hat einen Hang zum Superlativ. Und so gab es nach dem Corona-Hilfspaket mit "Mega-Wumms" vom Dienstag gestern gleich die nächste Ankündigung, die man als Meilenstein ausschilderte.

Bei der Präsentation der Digitalisierungsoffensive in den Schulen zog Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) Parallelen zur Gratis-Schulbuchaktion unter SP-Bundeskanzler Bruno Kreisky in den 1970er-Jahren: "Wir haben sehr stark davon profitiert, dass unter Kreisky die Schulbuchaktion eingeführt wurde. Das hat die Schule verändert und geprägt." Der nächste Schritt sei nun im 21. Jahrhundert die Ausstattung der Schüler mit Tablets und Laptops, so Kurz, der die Pläne gemeinsam mit Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (VP) im Zuge eines Besuches der BHAK/BHAS in Wien/Hietzing vorstellte.

Ab dem Schuljahr 2021/22 sollen die Schüler der ersten Klassen an Gymnasien und Neuen Mittelschulen (fünfte Schulstufe) Laptops bzw. Tablets erhalten. Im ersten Jahr der Aktion werden auch die Schüler der zweiten Klassen mit einem Gerät ausgerüstet. Bevor Schüler die Geräte erhalten, muss ihre Schule aber ein Digitalisierungs- und Nutzungskonzept vorlegen sowie eine Typenentscheidung treffen. "Wir wollen eine Typenvielfalt am Standort vermeiden", sagt Faßmann. Ansonsten seien Service- und Wartungskosten zu hoch.

Eltern müssen mitzahlen

Gratis wird die Aktion für die Eltern aber nicht sein. Sie sollen sich zu 25 Prozent an den Anschaffungskosten beteiligen. Für Eltern mit geringem Einkommen soll der Finanzierungsbeitrag sozial gestaffelt werden – wie, das werde noch ausgearbeitet, so Faßmann. Der Beitrag der Eltern sei notwendig, weil den Kindern Laptops bzw. Tablets auch in den Ferien zur Verfügung stehen sollen. Mit den Eltern werde ein Nutzungsvertrag abgeschlossen, Details werden in den kommenden Monaten ausgearbeitet. So soll geregelt werden, was bei einem Verlust passiert bzw. wie eine Versicherungslösung aussehen könnte.

Neben den Schülern sollen aber auch die Lehrer mit Endgeräten ausgerüstet und die generelle IT-Infrastruktur an Bundesschulen verbessert werden. "Die Schulen sind ganz gut mit IT-Infrastruktur ausgestattet, aber nicht sehr gut", sagte Faßmann. 65 Prozent verfügten über einen auf Glasfaser basierenden Breitbandanschluss, 55 Prozent über eine WLAN-Ausstattung. Bis 2023 soll es eine flächendeckende Breitbandausstattung geben. Insgesamt werde man 200 Millionen Euro in das Digitalisierungspaket investieren.

"Überfällige Hausaufgaben"

Von der Opposition erhielt die Regierung keine guten Noten: In ihrer Zeit als Bildungsministerin sei ein Digitalisierungskonzept fertig ausgearbeitet worden, kritisierte SP-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid. "Faßmann hat dann 2018 das Projekt gestoppt und jahrelang einfach nichts gemacht." Sauer stößt ihr auch die Berufung auf Kreisky und dessen Einführung des Gratis-Schulbuchs auf. Tablet bzw. Laptop müssten als Lernwerkzeuge so wie Schulbücher kostenlos sein – das habe ihr Konzept auch vorgesehen, so Hammerschmid. Für die Neos hat die Regierung nur "längst überfällige Hausaufgaben erledigt, die sie bisher verschlafen hat". Eine "echte Bildungsrevolution ist das nicht", sagt Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre. FP-Bildungssprecher Hermann Brückl bezeichnete die Regierungspläne als "Farce", eine echte Modernisierung sehe anders aus.

