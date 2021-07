"Ihr werdet euch früher oder später anstecken"

Taumelt das Land in einen zweiten Sommer trügerischer Unbekümmertheit? Folgt abermals ein böses Erwachen? Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) verneint das. Er sieht einen Wendepunkt in der Pandemiebekämpfung. "Die Krise redimensioniert sich. Sie wandelt sich von einer akuten gesamtgesellschaftlichen Herausforderung zu einem individuellen medizinischen Problem", so der Regierungschef bei einem Video-Gespräch mit den OÖN und den anderen Bundesländerzeitungen.

Dieses Problem werde nicht mehr auf der Beziehungsebene zwischen dem Einzelnen und dem interventionistischen Staat bewältigt, sondern auf der Ebene der Eigenverantwortung, zwischen dem Betroffenen und dem Arzt. Kurz: "Der Staat hat die letzten eineinhalb Jahre massiv in das Leben jedes Einzelnen eingegriffen, der muss sich jetzt wieder auf seine Kernaufgaben zurückziehen."

Video: Experten halten vierte Welle im Herbst wahrscheinlich

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die Lage sei mit dem Vorjahr in keiner Weise vergleichbar. Impffortschritt, FFP2-Maske, Testerfordernis hätten eine völlig andere Gefahrenlage zur Folge. "Fünfeinhalb Millionen sind geimpft, darunter neunzig Prozent der über Achtzigjährigen, also der am meisten Gefährdeten. Bald werden auch fast alle über 65 immunisiert sein." Das bedeute nicht, dass die Krise vorüber sei. "Die Wellen werden kommen wie die Wellen im Meer, aber ihre Bedrohung wird nicht mehr das Kollektiv der Gesellschaft erfassen wie im letzten Jahr und Furcht verbreiten." Betroffen würden in erster Linie die Ungeschützten sein. Unter ihnen werde das mutierte Virus ungehindert zirkulieren, das werde man all jenen, die eine Schutzimpfung ablehnen, offen kommunizieren müssen. Kurz: "Wir werden ihnen sagen müssen, ihr werdet euch früher oder später anstecken, und ihr werdet erkranken können. Macht euch das bitte bewusst."

Der Schnitzel-Vergleich

Die Pandemie, die kein Risiko mehr für die Aufnahmefähigkeit der Spitäler sei, werde dem individuellen Risiko- und Vernunftmanagement überantwortet, so Kurz: "Wir sind eine liberale Demokratie. Es gibt das Recht, rechtskonform unvernünftig zu handeln. Man kann am Tag zehn Schnitzel essen oder mit 140 Kilo die Felswand hinaufklettern, ohne dass der Staat unten steht und das Seil sichert." Für besonders sensible Orte wie Schulen oder Gesundheitseinrichtungen werde man das Prinzip Eigenverantwortung weiterhin an spezielle Sicherheitsstandards koppeln.

Die Frage, ob die Regierung vom Ziel der Herdenimmunität still und heimlich Abstand genommen habe, wies der Kanzler zurück: "Ich habe dieses Ziel so nie formuliert." Er halte es auf Basis der Freiwilligkeit für unrealistisch und trügerisch. "Herdenimmunität ist keine Garantie, dass das Virus nicht mehr vorkommt." Dennoch appelliere die Regierung weiter leidenschaftlich, dass sich möglichst viele impfen lassen.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen