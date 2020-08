Bei einer Reform des Arbeitslosengeldes werde man sich am ehesten an einem degressiven Modell orientieren, sagt Arbeitsministerin Christine Aschbacher (VP) im OÖN-Interview. OÖNachrichten: Sie sind seit einem halben Jahr Ministerin. Ist dieses Amt so, wie Sie es erwartet haben? Christine Aschbacher: Grundsätzlich ja, aber die Corona-Krise konnte natürlich keiner erwarten oder planen. Sie stellt uns in ihrer Intensität vor besondere Herausforderungen. In der Spitzenpolitik wird man hart