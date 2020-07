Letzten September stellten Sie hier im Haus den Zustandsbericht "Unser Heer 2030" vor und wiesen auf den großen Aufholbedarf auch in der Steiermark hin. Im Grunde sind die Folgerungen knapp ein Jahr später weiter gültig, oder? Zöllner: Ja, die sind noch gültig. Aber bei der Infrastruktur haben wir inzwischen einiges weitergerbracht. Es wurde das Verwaltungsgebäude in St. Michael erneuert, es wird am 30. Juli der offizielle Baustart in Feldbach erfolgen und wir bekamen eine