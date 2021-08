Im Dezember 2019 von SPÖ und Neos beantragt, am 22. Jänner 2020 eingesetzt, bis heuer Mitte Juli 105 Auskunftspersonen angehört und knapp drei Millionen Aktenseiten gesichtet. Diese Eckdaten des Ibiza-Untersuchungsausschusses zählten am Freitag in den Resümees von Jan Krainer (SP) und Andreas Hanger (VP) zu den wenigen Punkten, die unter den beiden Fraktionsführern unstrittig waren.