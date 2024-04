Ein blauer Sicherheitssprecher, der mit dem BVT-Agenten Egisto Ott in regem Austausch war. Jan Marsalek, der im Kabinett von Innenminister Herbert Kickl seine kruden Ideen für ein privates Flüchtlingslager in Afrika vortragen durfte und mutmaßlich noch ganz andere Deals eingefädelt hat. Diensthandys von Geheimnisträgern im Innenressort, die zunächst in der Donau und später womöglich in Moskau gelandet sind. Die Liste der Argumente für eine gründliche parlamentarische Untersuchung der Spionageaffäre ließe sich leicht fortsetzen. Für einen Untersuchungsausschuss ist die Suppe längst dick genug. Die Rufe danach kommen aber zur Unzeit.

Angesichts der beiden bis Mai laufenden U-Ausschüsse ist das Zeitfenster vor der Nationalratswahl im Herbst ohnehin zu. Was kein Fehler ist. Denn die Klärung der Frage, ob und wie weit Staatsdiener oder Volksvertreter aus der Weitergabe von sicherheitsrelevanten Geheimnissen Kapital geschlagen haben, ist zu wichtig, als dass sie in einem Wahlkampf vernebelt werden darf. Gleich danach gebührt ihr höchste Priorität.

Autor Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik Lucian Mayringer

