Kurz und schmerzlos soll es sein. Nur zwei Stunden ab 11.00 Uhr soll der FP-Sonderparteitag heute für die 760 Delegierten dauern, um am Ende mit Herbert Kickl als zwölftem Obmann aus der Arena Nova in Wiener Neustadt wieder ins Wochenende entlassen zu werden. Für hitzige Debatten bleibt also wenig Zeit. Eine Palastrevolution rund um die Anhänger des Kickl-Skeptikers und blauen OÖ-Landeschefs Manfred Haimbuchner war aber ohnehin nie vorgesehen.