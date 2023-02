Heizkostenzuschuss für 250.000 statt 25.000 Haushalte

Bild: Peter C. Mayr

Klausur in St. Johann/Wimberg: Landeshauptmann Stelzer (VP, li.) und LH-Stellvertreter Haimbuchner (FP, re.) mit schwarz-blauem Regierungsteam (VP/Mayr)

Der endgültige Beschluss im Nationalrat, den Ländern insgesamt 450 Millionen Euro für eine Ausweitung des Heizkostenzuschusses zur Verfügung zu stellen, fiel am Dienstagnachmittag im Nationalrat. Gestern legte Oberösterreichs schwarz-blaue Landeskoalition bei einer Klausur beim Keplingerwirt in Sankt Johann am Wimberg die Umsetzung im Land fest.