Der Streit zwischen der Opposition und Finanzminister Gernot Blümel (VP) um die uneingeschränkte Einsicht in Mail- und Chatdaten aus dessen Haus geht heute, Mittwoch, in die nächste Runde. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP) lädt zum Vermittlungsgespräch. Die Neos-Fraktionsführerin im Ibiza-Ausschuss, Stephanie Krisper, will ebenso wie ihr FP-Pendant Christian Hafenecker nur teilnehmen, wenn Blümel persönlich erscheint.