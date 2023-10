Heide oder Darabos auf aussichtsreichem EU-Listenplatz?

Heute Vormittag finden die letzten Treffen von SP-Präsidium und -Vorstand vor dem Parteitag am 11. November in Graz statt. Sie bringen auch einen Abschied zweier langjähriger Mitglieder dieser Bundesgremien. Sowohl der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (Präsidium, Vorstand) als auch sein Linzer Amtskollege Klaus Luger (Vorstand) hatten ja ankündigt, sich aus Präsidium bzw. Vorstand zurückzuziehen und am Parteitag nicht mehr für einen Sitz zu kandidieren.