Söder: Schönen Gruß nach Tirol übrigens

Der politische Aschermittwoch der CSU stellte sich gestern gänzlich anders dar als in den Jahren zuvor. Statt am Rednerpult nahm der bayerische Ministerpräsident und CSU-Parteichef Markus Söder in einem nachgebauten Wohnzimmer Platz, die Mitglieder waren virtuell dabei und konnten per Knopfdruck applaudieren und die Bierkrüge heben.