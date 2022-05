Fischler und Sachslehner: Die zwei Gesichter einer Partei

Thema der Sendung war das Ende der Ära Kurz, Sachslehner und Fischler saßen mit Politikwissenschafter Fritz Plasser und Journalistin Eva Linsinger ("profil") im Studio. Sehr schnell wurde deutlich, wie wenig Einigkeit zwischen den beiden ÖVP-Vertretern bestand. Fischler ist bekanntermaßen kein Fan von Ex-Parteiobmann Sebastian Kurz, das verbarg er auch in der gestrigen Sendung kaum. Am deutlichsten wurde seine Meinung über Kurz anhand Fischlers Beschreibung vom frischgekürten Parteiobmann Karl Nehammer: Dieser sei "vertrauenswürdiger" und "mehr an Werten orientiert". Und: "Die Ära Kurz ist - auch wenn's manche immer noch nicht glauben - vorbei. Punkt."

Laura Sachslehner, seit Jahresbeginn VP-Generalsekretärin, rückte zur Verteidigung aus und lobte die Zeit der Kurz-Kanzlerschaft. Sie verstieg sich sogar zu der Aussage, die "Zuspitzung auf Sebastian Kurz" sei in erster Linie medial passiert. Was ihr - nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal - ungläubige Blicke der Mitdiskutanten einbrachte. Moderatorin Claudia Reiterer fragte erstaunt nach, ob diese Aussage ernst gemeint sei.

Laura Sachslehner Bild: (ORF)

Auch jeden Korruptionsvorwurf wies Sachslehner weit von der ÖVP, Pauschalverdächtigungen weise sie zurück: "Denn die Volkspartei ist die größte Partei in diesem Land und den Verdacht gegen viele Funktionäre kann man so nicht stehen lassen." Eine Aussage, die Fischler - nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal - veranlasste, die Generalsekretärin zu unterbrechen: "Es stimmt nicht, dass die ÖVP kein Korruptionsproblem hat."

Fischler wollte eine analytische Diskussion darüber führen, wie die Partei wieder an Substanz gewinnen kann. Dass für ihn Sachslehner dazu quasi die Antithese ist, wurde bei vielen Antworten sichtbar - inhaltlich und über die Körpersprache. Die Antwort der Generalsekretärin auf die Frage, welche inhaltliche Überschrift sie der Rede von Nehammer geben würde, ließ Fischler sichtlich fassungslos zurück: "Die Volkspartei führt dieses Land durch die Krise."

Franz Fischler Bild: (ORF)

Von der Idee des ehemalige Minister und EU-Kommissar dafür plädierte, einen "Chor" für die entscheidenden Themen zu entwickeln, schien Sachslehner wenig angetan: "Unser Chor ist das Regierungsteam. Und dass Experten eingebunden werden, ist selbstverständlich." Fischler reagierte ungehalten: "Entschuldigung, aber jetzt muss ich Ihnen aber wirklich widersprechen." Auf jedes Thema sei ihre Reaktion gleich: "Wir machen ja eh, das gibt es ja eh." Aber, so Fischler: "In der Zeit von Kurz wurde gar nicht zugelassen, dass eine seinen Chor gibt. Da gab es Message Control."

Doch Sachslehner blieb bei ihrem Skript: "Die Stimmung in der Partei ist sehr gut, wir erfahren viel Zuspruch."

Fast hatte man den Eindruck, die schwarze ÖVP würde mit der türkisen Volkspartei darüber verhandeln, wer und vor allem was die Partei denn nun ist und in Zukunft sein soll. Und weder scheint man die gleiche Sprache zu sprechen, noch das gleiche Politik-Verständnis zu teilen.

Video: Die Sendung in voller Länge