Finanzausgleich: "Eine einfache Verlängerung kommt nicht infrage"

Alle vier bis sechs Jahre verhandeln Bund, Länder und Gemeinden, in welchem Verhältnis die Einnahmen aus Steuern und Abgaben auf die einzelnen Gebietskörperschaften aufgeteilt werden und wer für welche Aufgaben (und Ausgaben) aufzukommen hat.

Das Ergebnis trägt den sperrigen Titel "Finanzausgleich", regelt über Jahre hinweg aber Grundsätzliches: nämlich wie viel Geld den Ländern und Gemeinden für ihre Aufgaben (bei den Ländern umfasst das unter anderem die Spitalsfinanzierung, Kinderbetreuung oder Pflege) zur Verfügung steht.

Die vorerst letzten Verhandlungen kamen 2016 zum Abschluss – mit dem Ergebnis, dass dem Bund rund 68 Prozent des Steuer- und Abgabenkuchens zufallen, den Ländern 20 und den Gemeinden zwölf Prozent (siehe Grafik). Ende 2023 läuft diese Vereinbarung, die 2021 pandemiebedingt um zwei Jahre verlängert worden war, aus.

Bei der gestrigen Landeshauptleute-Konferenz im Wiener Rathaus machten der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SP) und Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (VP) klar, dass sich die Länder künftig ein größeres Stück von den Steuer-Ertragsanteilen wünschen.

Ludwig ist in diesem Halbjahr Vorsitzender der LH-Konferenz, Wallner war sein Vorgänger. Mit Beginn 2023 übernimmt Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SP) den Vorsitz.

"Für uns kommt eine einfache Verlängerung des Finanzausgleichs nicht infrage", sagte Wallner gestern. Nicht nur die ökosoziale Steuerreform und die Abschaffung der kalten Progression hätten die Budgets der Länder stark beeinträchtigt, argumentierte Ludwig. Auch bei Kinderbetreuung und Pflege gebe es eine "starke Dynamik" bei den Kosten. Auch in anderen Bereichen gibt es Forderungen der Länder an den Bund. So werde im Spitalsbereich der Pauschalbetrag der Sozialversicherungen zwar jährlich valorisiert, berücksichtige aber nicht die Kostensteigerungen.

Stelzer im Verhandlungsteam

Der Auftakt für die Finanzausgleichsverhandlungen ist noch vor Weihnachten geplant. Als Verhandlungsteam hat die LH-Konferenz den Wiener Michael Ludwig, den Burgenländer Hans Peter Doskozil (beide SP) sowie Vorarlbergs Markus Wallner und Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (beide VP) nominiert.

"Gaspreisbremse": Länder erhöhen Druck auf Bund

Einstimmig fordern die Landeshauptleute vom Bund einen „Energieschutzschirm für Wirtschaft und Arbeit sowie alle Haushalte zur Abfederung der hohen Energiekosten.“ Vorbild könnte die deutsche Strom- und Gaspreisbremse sein, so die Landeshauptleute bei ihrer gestrigen Konferenz.

Konkrete Summen ließen Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SP) und Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (VP) zwar offen. Allerdings gelte es, schnell zu handeln.

Schon Donnerstagabend hatte sich ein einstimmiger Beschluss abgezeichnet. Auf VP-Seite hatten sich Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer und Niederösterreichs Landeschefin Johanna Mikl-Leitner dafür ausgesprochen. "Wenn Unternehmen 2023 in Deutschland plötzlich einen Bruchteil für Energie bezahlen im Vergleich zu Österreich, sind unsere Betriebe nicht mehr wettbewerbsfähig", sagte Stelzer – die OÖN berichteten.

Die SPÖ fordert eine österreichische Gaspreisbremse für Unternehmen und Haushalte schon länger – spätestens seit im November klar geworden war, dass eine Gaspreisbremse auf EU-Ebene wohl nicht rasch realisiert wird. Daher war es weniger überraschend, dass die SP-Landeshauptleute von Wien, Burgenland und Kärnten für einen „Energieschutzschirm“ eintreten würden. Auch SP-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner erneuerte die Forderung gestern bei der SP-Bürgermeisterkonferenz in Pottendorf (NÖ).

Oberösterreich wäre Nutznießer einer Gaspreisbremse: 40 Prozent des gesamten Gasverbrauchs Österreichs entfallen auf unser Bundesland.