EU-Wahlen: Schwarz-rotes Dauerduell, Quereinsteiger und Kuriositäten

In dieser Woche fiel der Startschuss für die EU-Wahl am 9. Juni. Einerseits können Parteien, die antreten wollen, aber nicht im Nationalrat vertreten sind, seit Dienstag die nötigen 2600 Unterstützungserklärungen sammeln. Die Frist dafür läuft am 26. April aus. Den im Nationalrat vertretenen Parteien reichen die Unterschriften von drei Nationalrats- oder einem EU-Abgeordneten.