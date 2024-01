EU-Wahl: Nur Koalition sucht noch ihre Kandidaten

Am 9. Juni steigt in Österreich die Europawahl 2024. Nur zwei der fünf Parlamentsparteien sind personell bereits gerüstet. Für die SPÖ wird Andreas Schieder als Spitzenkandidat ins Rennen gehen. Der Fraktionsführer in Brüssel wurde zuletzt am Parteitag gekürt. Die FPÖ wird am Freitag wie 2019 Harald Vilimsky als Listenersten nominieren. Die Neos wollen immerhin bis 27. Jänner ihr Vorwahlprozedere mit 62 Bewerbungen abschließen.