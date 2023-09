 "Etwas wirklich Wichtiges für die Kirche"

Papst Franziskus sieht in der Synodalität das Heilmittel für die Probleme der katholischen Kirche.

Bis 29. Oktober tagt die Bischofssynode im Vatikan: Auf die heurige Sitzungsperiode folgt eine weitere im kommenden Jahr zum selben Thema, nämlich "Synodalität" in der katholischen Kirche. Die Synode macht sich also in gewisser Weise selbst zum Thema. Sogar Papst Franziskus musste einräumen: "Ich verstehe sehr gut, dass die Rede von einer ,Synode zur Synodalität‘ abstrus, selbstreferenziell, übermäßig technisch, für die breite Öffentlichkeit wenig interessant zu sein scheint." Aber das Thema