"Es ist nicht okay, wenn sich so viele nicht an die Regeln halten"

Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) betont im OÖN-Interview die Notwendigkeit der Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Er hat aber auch positive Nachrichten, was die Erkrankungen in Österreich angeht.

OÖNachrichten: Seit einer Woche werden laufend immer strengere Maßnahmen beschlossen, bis hin zu den am Sonntag fixierten Verkehrsbeschränkungen. Kommt noch mehr auf uns zu?

Rudi Anschober: Derzeit ist nichts geplant. Im Schnitt steigen die Corona-Fälle in Österreich täglich um 36 Prozent. Solange wir noch vergleichsweise wenige Erkrankungsfälle haben, lässt sich der Anstieg leichter beeinflussen. Bei vielen Fallzahlen ist das schwerer. Haben wir viele Betroffene in kurzer Zeit, wird das zum Problem für unser Gesundheitssystem. Wir wollen aus der hohen Steigerungskurve eine längere, flachere Kurve der Zahl der Erkrankten machen.

Experten rechnen damit, dass 60 Prozent erkranken werden. Das klingt dramatisch.

Das Virus ist Ende Dezember entdeckt worden, abschließende Erkenntnisse gibt es noch nicht. Andere Experten gehen von geringeren Zahlen aus. Aber die nächsten vier Wochen sind entscheidend. Wenn wir gut durch diese Zeit kommen und die Spitalsressourcen nicht überlasten, haben wir einen wichtigen Schritt geschafft. Es gibt auch vergleichsweise gute Nachrichten. Die österreichischen Erkrankungsfälle sind in zwei Aspekten etwas anders als in anderen Ländern: Die Patienten sind jünger und damit die Erkrankungsverläufe eher unproblematisch. Derzeit sind bei 1016 Fällen zwölf Personen in Intensivbehandlung und weitere 100 Erkrankte im Spital. Über 85 Prozent sind milde Verläufe, die man zuhause bewältigen kann.

Warum dann diese drastischen Maßnahmen?

Es geht darum, die Ansteckungswahrscheinlichkeit zu verringern. Aus Modellen wissen wir, dass sich diese Wahrscheinlichkeit halbiert, wenn man die Sozialkontakte um 25 Prozent reduziert. Auf dieses erklärte Ziel arbeiten wir hin. Und wir müssen die Spitäler so vorbereiten, dass wir für den Fall einer massiven Steigerung von schweren Fällen gerüstet sind.

Werden die Maßnahmen von den Menschen umgesetzt? Das Problembewusstsein schien vergangene Woche noch nicht sehr ausgeprägt.

Mein Eindruck ist, dass 80 Prozent der Menschen beherzt und solidarisch mithelfen. Das wollen wir auch vermitteln: Jeder ist Teil der Lösung. Aber es gab auch zehn bis 15 Prozent der Menschen, denen das ziemlich gleichgültig war. Deswegen haben wir am Wochenende entschieden, noch einmal nachzuschärfen. Es ist nicht okay, wenn sich so viele nicht an Regeln halten, die für jeden lebensentscheidend sein können. Ich sehe die Verkehrsbeschränkung recht gespalten, in einer aufgeklärten Demokratie ist das eine sehr schwierige Entscheidung. Es ist ein Abwägungsprozess, der klar ausgefallen ist: Wir retten damit Leben.

Vieles wirkt widersprüchlich. Einerseits soll man nicht hinausgehen, andererseits wird zum Beispiel an Baustellen normal weitergearbeitet.

Wir haben Grundvorgaben verankert, jetzt geht es darum, die Detailfragen zu klären. Wir bekommen viele solche Anfragen, deshalb fixieren wir jetzt Schritt für Schritt gemeinsam mit den Sozialpartnern konkrete Leitlinien. Klar ist: Mindestabstand von einem Meter einhalten und soziale Kontakte drastisch verringern.

Warum gibt es in Österreich keine Massentests?

Massentestungen sind keine praktikable Lösung, das zeigen Daten der Weltgesundheitsorganisation. Wir verstärken aber die Testungen bei Menschen in Gesundheitsberufen, weil es darum geht, die Spitalsinfrastruktur zu schützen.

Viele der am Sonntag beschlossenen Maßnahmen gelten nun eine Woche. Und dann?

Wir müssen von den täglichen Steigerungen um fast 40 Prozent runterkommen. Unser Ziel diese Woche ist es, dass wir diese Zahl auf 20 Prozent senken. Dann sehen wir uns an, welche Maßnahmen gewirkt haben und was noch notwendig ist.

Artikel von Barbara Eidenberger Redakteurin Innenpolitik b.eidenberger@nachrichten.at