Nehammer: "Es gab sicher von manchen die Hoffnung, dass wir zerstört werden"

OÖNachrichten: Wir haben gehört, Ihr Wirtschaftsgipfel am Donnerstag in Oberösterreich sei kurzfristig anberaumt worden. War er auch ein Versuch, von der Wahlniederlage vergangenen Sonntag in Salzburg abzulenken? Karl Nehammer: Aber nein, das ist einfach nur unserem dichten Programm geschuldet. Gerade in Oberösterreich mit seiner starken Industrie wollten wir unseren Bundesländertag nutzen, um die Frage der Wettbewerbsfähigkeit ins Zentrum zu rücken. Aus der Wirtschaftskammer kamen diese Woche