Der aus Gurten im Innviertel stammende Genetiker Josef Penninger, 56, hat ein potenzielles Medikament gegen Covid-19 mitentwickelt und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Viren aller Art. Das Video-Interview mit den OÖNachrichten führte er in seiner Wohnung in Vancouver, die sich am Campus der University of British Columbia befindet. Dort leitet Penninger seit zwei Jahren das Life Sciences Institute.