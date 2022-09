In nicht einmal zwei Wochen sind rund 6,36 Millionen Österreicher aufgerufen, den Bundespräsidenten zu wählen. Dennoch scheint der Wahlkampf eher dahinzuplätschern, als in die Intensivphase zu kommen. Zwar kommt man an Plakaten von Amtsinhaber Alexander Van der Bellen kaum vorbei, und FP-Kandidat Walter Rosenkranz bemüht sich redlich um Präsenz; doch trotz des mit sieben Bewerbern so breiten Kandidatenfelds wie nie zuvor – Wahlkampfstimmung fehlt.