Ein Krisenteam soll nun 25 Österreicher aus Afghanistan evakuieren

25 Österreicher mit afghanischen Wurzeln und 20 Afghanen mit Aufenthaltstitel für Österreich halten sich derzeit noch in Afghanistan auf und sollen schnellstmöglich evakuiert werden: Das kündigte Außenminister Alexander Schallenberg (VP) gestern an.

Dazu schickt Österreich ein Krisenteam nach Kabul, das den Betroffenen helfen soll, zum Flughafen zu kommen. Obwohl sich alle im Großraum Kabul aufhalten, sei derzeit wegen der "volatilen Lage" die größte Schwierigkeit, überhaupt zum Flughafen zu kommen, sagt Schallenberg. Österreich werde keine eigene Maschine schicken, "unsere deutschen Freunde" haben angeboten, den Rückflug zu übernehmen, so der Minister.

Einmal mehr betonte Schallenberg die ÖVP-Linie, wonach Abschiebungen nach Afghanistan weiter stattfinden würden – wenn auch derzeit nur noch über Rückführungen (Details siehe Box).

Für diese Haltung handelte sich die Kanzlerpartei gestern Kritik von oberster Stelle ein. Bundespräsident Alexander Van der Bellen meldete sich via Twitter zu Wort: Die Debatte über Abschiebungen sei aufgrund der "erschütternden Entwicklungen, die tief betroffen machen, fehl am Platz". Nicht nur die Bundesverfassung, auch die Europäische Menschenrechtskonvention stünden im Widerspruch dazu. Stattdessen forderte Van der Bellen humanitäre Hilfe ein: Österreich und die EU müssten "jene unterstützen, die jetzt bedroht sind, und diesen Menschen gegebenenfalls Schutz gewähren", sagte er. All jenen, die in angrenzende Staaten fliehen müssen, sollte man "mit humanitärer Hilfe zur Seite stehen". Er sorge sich vor allem um "Frauen und junge Mädchen sowie Angehörige von Minderheiten".

EU-Minister beraten

Bei einer Videokonferenz der EU-Außenminister warb Schallenberg gestern für ein einheitliches Auftreten der EU, es brauche Unterstützung vor Ort und ein "klares Signal, dass sich die Migrationskrise 2015 nicht wiederholen könne". Zwar "werden wir die Menschen dort nicht im Stich lassen können, aber sie nach Europa zu bringen, kann nicht die einzige Lösung sein", sagte Schallenberg. Heute beraten die EU-Innenminister.

Ein Zusammenarbeiten mit den Taliban sei laut Schallenberg nur möglich, wenn diese Bedingungen erfüllten, wie "die Einhaltung der Grund- und Menschenrechte, Gleichberechtigung der Frauen, keine Lynchjustiz".

Abschiebungen laufen weiter

Von einem Abschiebestopp nach Afghanistan wollte Außenminister Alexander Schallenberg (VP) auch gestern nicht sprechen, wiewohl er von einer „explosiven Lage“ im Land sprach. Es sei dennoch „Fakt, dass wir abschieben“, verwies er auf Rückführungen. Insgesamt 18 afghanische Staatsbürger habe man in den vergangenen Tagen gemäß Dublin-Regelungen in sichere Drittstaaten gebracht, darunter Deutschland und Ungarn.

Innenminister Karl Nehammer (VP) bestätigte, dass es erst gestern wieder vier Rückführungen von Afghanen nach Rumänien gegeben habe.