Den OÖNachrichten liegen entsprechende Informationen vor, bestätigt wurde am Mittwoch aber nichts. Dem Vernehmen nach will Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) am Freitag in einer Erklärung die neue Uni ankündigen. Den Plan, eine solche Hochschule mit Fokus auf Digitales in Österreich zu etablieren, hegt der Regierungschef offenbar schon lange. In den vergangenen Wochen soll es nun konkret geworden sein, und die Standort-Entscheidung dürfte für Oberösterreich ausfallen. Es soll einige Gespräche