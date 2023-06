Mit 96 Delegierten sind die Wiener Roten die stärkste Landesgruppe am SP-Parteitag. Im Führungschaos war die Truppe um Michael Ludwig aber alles andere als bestimmend. Ob nun Hans Peter Doskozil oder Andreas Babler das Rennen um die Macht in der Bundespartei mache, für den Bürgermeister gebe es so oder so nichts zu gewinnen, heißt es aus dem Rathaus.