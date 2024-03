Die Inflation der Volksbegehren

Eine solche Häufung hat Österreich noch nie erlebt: Montagabend endete die Eintragungswoche für gleich 14 Volksbegehren. Damit weist das Jahr 2024 in seinen ersten drei Monaten schon fast so viele Volksbegehren auf, wie in den ersten fünfzig Jahren der Zweiten Republik überhaupt abgehalten wurden (16).