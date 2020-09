"Eine Reisewarnung ist keine Bestrafung", sagt Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) im OÖNachrichten-Interview. Er will in diesem Bereich einheitliche europäische Standards durchsetzen. OÖNachrichten: Heute trifft die Bundesregierung die Landeshauptleute, nachdem es gegenseitige Schuldzuweisungen gab. Was sagen Sie den Landeschefs? Rudi Anschober: Wir informieren darüber, dass das neue Covid-Gesetz den Ländern und Bezirken zusätzliche Handlungsmöglichkeiten gibt. Die