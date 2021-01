Nach dem holprigen Start nehmen die Corona-Impfungen in Österreich nun etwas mehr Fahrt auf. Acht wichtige Fragen und Antworten dazu: Mit welchen Impfstoffen wird derzeit in Österreich geimpft? Bisher wird mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft. Seit vorgestern wird auch vom US-Hersteller Moderna an die EU geliefert, die ersten Dosen sind bereits angekommen, wurden aber noch nicht verimpft. Beide sind mRNA-Impfstoffe und haben eine über 90-prozentige Wirksamkeit. Lagerung und Logistik