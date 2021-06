Alljährlich findet die parlamentarische Europameisterschaft statt. Der Titel ist protzig, an dem Turnier nehmen nur die Parlamentarier aus Deutschland, der Schweiz und Finnland teil. In Mendrisio in der Schweiz schlug Österreich im Juni 2019 Deutschland mit 4:0, im Vorjahr fiel coronabedingt der Wettbewerb aus.