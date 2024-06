Neue Listen und Start-ups sind nichts Ungewöhnliches in Österreichs politischer Landschaft. In einem dichten Wahljahr wie heuer haben sie aber Hochkonjunktur. Dazu kommt, dass mit der KPÖ eine lange fast vergessene "Altpartei" durch jüngste Erfolge in Graz und Salzburg wieder Morgenluft wittert.