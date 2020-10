Am Freitag wird Wiens Bürgermeister und SP-Chef Michael Ludwig sein dreiköpfiges Sondierungsteam mit ihm an der Spitze präsentieren. Die Gespräche mit den anderen Parteien starten Anfang nächster Woche, im Anschluss will Ludwig bekannt geben, mit welcher Partei er Koalitionsverhandlungen führen will.