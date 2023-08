"Das ist kein Sprint, sondern ein Marathon"

Das Bundesheer sucht dringend Soldaten. Unter anderem über die Schwierigkeiten dabei sprach Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) im Interview mit den OÖNachrichten. OÖNachrichten: Budgetär ist Ihnen ein Verhandlungserfolg gelungen, womit es möglich ist, in neues Gerät zu investieren. Aber: Was nützt das modernste Gerät, wenn es niemanden gibt, es zu bedienen? Klaudia Tanner: Wir müssen beim Personal eine Vielzahl an Maßnahmen setzen, weil wir ja jedes Jahr 1000 Soldaten brauchen. Wir