Das erste Mal zur Wahl: Welche Themen die Jungwähler bewegen

So „richtig sicher“ welche Partei ihre Stimme bekommt, ist sich Gloria Lindner noch nicht. Die 17-jährige Mühlviertlerin besucht eine siebte Klasse des BORG Honauerstraße in Linz. Genau wie ihre Mitschüler darf auch sie bei der EU-Wahl am Sonntag zum ersten Mal wählen gehen. Doch welche Themen bewegen die Erstwähler? Was ist ihnen bei Politikern wichtig? Die OÖN waren am Donnerstag im BORG zu Gast bei einer Diskussionsrunde zur Europawahl.