Das Ende der Corona-Beschränkungen steht bevor, nur Masken könnten bleiben

Dänemark, Norwegen und Schweden haben schon die allermeisten Corona-Beschränkungen aufgehoben. In Deutschland wird heute, Mittwoch, über ein Ende der Maßnahmen bis 20. März diskutiert. In Österreich zeichnet sich nun angesichts der milderen Omikron-Variante ähnliches ab.

Dem Vernehmen nach wird beim heutigen Öffnungsgipfel von Bundesregierung, Landeshauptleuten und Gecko-Experten über umfassende Lockerungen diskutiert. Diese könnten auch mit einem Schlag und nicht schrittweise erfolgen, ist zu hören. Wann genau und ob dies heute schon so verkündet wird, war gestern noch unklar. Jedenfalls soll das Ende aller Maßnahmen bald erfolgen – allerspätestens Mitte bis Ende März. Nur die Maskenpflicht in Innenräumen könnte teils länger bleiben. Als am wahrscheinlichsten galt bisher schon, dass die 24-Uhr-Sperrstunde rasch aufgehoben wird. Weitere Lockerungen stehen bei Veranstaltungen und letztlich der Nachtgastronomie an.

Video: Der angesetzte CoV-Gipfel von Bund und Ländern könnte auch ein Ende der Gratistests mit sich bringen.

Fix ist laut dem aktuellen Stufenplan, dass ab kommenden Samstag auch Ungeimpfte mit negativem Test wieder Gastronomiebetriebe besuchen dürfen (nur Wien behält die 2G-Regel vorerst bei). Ebenfalls vorab angekündigt hatte Bildungsminister Martin Polaschek (VP) das Ende der Maskenpflicht für alle Schüler auf ihrem Sitzplatz ab Montag. Über weitere Lockerungen in den Schulen wollte Polaschek gestern im OÖN-Gespräch nichts sagen, man prüfe jeden Tag die Lage mit Experten und Gesundheitsministerium.

Zur Vorbereitung des heutigen Gipfels hat die Regierung den Gecko-Experten einen Fragenkatalog übermittelt, der die Möglichkeiten für Lockerungen ausloten soll. Gestern stellte sich heraus, dass Expertenrat aber nicht immer die Basis der Entscheidungen ist. Die drei Gecko-Mitglieder Andreas Bergthaler, Virologe, Niki Popper, Simulationsforscher, und Bundesrettungskommandant Gerry Foitik erklärten, die Lockerung der Maskenpflicht an Schulen abzulehnen. Bergthaler sagte, schon bei der Lockerung an Volksschulen habe er um Informationen, auf welcher wissenschaftlichen Evidenz die Entscheidung gefallen sei, gebeten. Aus dem Gesundheitsministerium hieß es gestern, es habe keine expliziten Expertenempfehlungen dazu gegeben.

Gerald Gartlehner, Epidemiologe an der Donau-Uni Krems, schließt sich im OÖNachrichten-Gespräch der Kritik der Gecko-Experten an. "Die Maskenpflicht in Innenräumen sollte als Basismaßnahme erhalten bleiben", sagt er. Das gelte für Schulen wie für alle anderen Innenräume.

Vor einem Wegfall aller Maßnahmen warnt er derzeit noch. Lockerungen sind aus seiner Sicht dort möglich, wo die Maske als Schutzmaßnahme bleibt, "dann kann man auf 3G verzichten". In der Gastronomie, wo die Maske am Tisch abgenommen wird, "halte ich derzeit den Wiener Weg mit 2G für den richtigen", so Gartlehner. Auch bei einer Öffnung der Nachtgastronomie sollte dort folglich die 2G-Regel gelten.

Mitte März könne man die Lage neu bewerten, so Gartlehner, er plädiert aber für ein Festhalten an der Maskenpflicht etwa in Öffis noch für einen längeren Zeitraum.

Ausnahmsweise mit Lockerungen ist gestern die Stadt Wien vorgeprescht: Für geimpfte und genesene Schüler gibt es ab Montag auch bei mehreren positiven Fällen in der Klasse weiter normalen Präsenzunterricht, nicht geimpfte müssen fünf Tage in Quarantäne.

Aus für Gratis-Tests

Beschlossen werden könnte heute das Ende der Gratis-Tests. Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) hatte dies zuletzt angedeutet. Die Vereinbarung zur Kostenübernahme der von den Ländern organisierten Testangebote läuft im März aus.

Für Gartlehner ist ein Aus der Gratis-Tests überfällig: "Es wird ziellos kreuz und quer getestet, ohne dass es wesentliche Auswirkungen auf den Pandemieverlauf hat", sagt er. Österreich teste gerechnet auf die Einwohnerzahl 16 Mal so viel wie Deutschland, "da werfen wir Geld beim Fenster hinaus, ohne besser dazustehen".