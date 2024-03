Peter Filzmaier: "Mehr System als die FPÖ geht eigentlich nicht"

OÖNachrichten: Herr Professor, alles spricht vom Superwahljahr – ist es eines? Peter Filzmaier: Das ist richtig, weil nicht nur die größte Demokratie Indien wählt, sondern auch die USA. Dazu kommen die EU-Wahl und bei uns die Nationalratswahl, zwei Landtagswahlen und zwei spannende Kommunalwahlen in Salzburg und Innsbruck, wovon jene in Salzburg schon geschlagen ist. So gesehen ist es keine Übertreibung, von einem Superwahljahr zu sprechen. Es wird viel darüber gesprochen, dass die