Nach dem eindeutigen Ja des grünen Bundeskongresses steht der ÖVP-Grünen-Koalition nichts mehr im Weg. Heute werden die Minister angelobt. Darunter der bisherige Landesrat Rudi Anschober (Grüne), der den Wechsel nach Wien nicht nur positiv sieht. OÖNachrichten: Heute werden Sie als Minister angelobt. Was ist das für ein Gefühl? Rudi Anschober: Ein sehr gutes, vor allem weil wir am Samstag sehr gestärkt wurden. Das Ergebnis beim Bundeskongress hat mich in dieser Deutlichkeit überrascht. Eine