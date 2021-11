"Da haben wir uns einiges anhören müssen"

Seit einem Jahr in einer Koalition mit den Neos, hat der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig zuletzt seine Stadt in der Pandemie als Musterschüler im Ländervergleich profiliert. Warum er sich trotzdem nicht in der Rolle als nächster SP-Kanzlerkandidat sieht, erklärt Ludwig im Interview mit den OÖNachrichten.