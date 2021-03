Covid-Intensivkapazitäten im Osten bald am Limit: Wird trotzdem gelockert?

Für eine Einschätzung, wie sich die Gastro-Öffnung in Vorarlberg auf das Infektionsgeschehen auswirkt, ist es noch zu früh. Gestern war erst der vierte Tag, an dem Lokale wieder offen haben durften. Die von der Kommission gestern geschaltete Corona-Ampel blieb für Vorarlberg daher wie in der Vorwoche "orange".