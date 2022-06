8933 Corona-Neuinfektionen hat der nationale Krisenstab für Freitag bundesweit gemeldet. Seit dieser Woche steht fest, dass die sechste Welle schon vor dem Sommer, früher als erwartet, Österreich erreicht hat. "Die Welle hat uns schon erfasst, auch wenn wir erst am Anfang stehen", sagt Elisabeth Bräutigam, Ärztliche Direktorin am Linzer Ordensklinikum im OÖN-Gespräch. Die Zahl der Covid-Erkrankten in den Krankenhäusern steige täglich an, zudem seien die Patienten "schwerer erkrankt als noch vor